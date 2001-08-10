Сахалинка пришла в гости к знакомой, а уходя прихватила золото

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Макаровскому городскому округу с заявлением о краже золотой цепочки, стоимостью около 25 тысяч рублей, обратилась 42-летняя местная жительница, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемую, коей оказалась 35-летняя ранее судимая местная жительница – знакомая потерпевшей. Женщина находилась в гостях у заявительницы, а когда уходила, прихватила с собой золотое изделие. Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернули заявительнице.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая, которая ранее неоднократно привлекалась за административные нарушения, задержана.