Два сахалинца ошиблись дверью и вынесли из чужой квартиры алкоголь и закуску
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 34-летней местной жительницы о том, что, когда ее не было дома, кто-то проник в ее квартиру и похитил продукты питания и алкоголь на сумму около 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей областного центра: 37-летний ранее судимый гражданин и его 31-летний товарищ. Выяснилось, что подозреваемые, находясь дома, распивали спиртное. В какой-то момент 37-летний мужчина предложил другу пойти вместе с ним в гости к знакомой, которая проживает в многоэтажном доме по улице Матросова.
Добравшись до места, подозреваемые зашли в подъезд и направились к входной двери одной из квартир. Мужчины начали стучаться, но безрезультатно. Тогда один из подозреваемых дернул дверную ручку и оказалось, что дверь не заперта. Мужчины зашли внутрь и поняли, что ошиблись квартирой, но уходить не стали. Убедившись, что в жилище никого нет, злоумышленники начали искать деньги, но безрезультатно. Тогда пройдя на кухню, они открыли холодильник и обнаружили там продукты питания и алкоголь, которые решили забрать себе.
С похищенным подозреваемые скрылись с места преступления и направились домой. Позже, 31-летний злоумышленник решил вернуться в эту квартиру в надежде найти что-нибудь ценное, что можно похитить. Но на месте уже находились сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника. После этого оперативники отправились к дому по улице Крымской, где находился второй подозреваемый. Мужчина был также задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По данному факту следственным управлением Южно-Сахалинска было возбуждено уголовное дело.
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