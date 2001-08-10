Сахалинец вошел в незапертую квартиру и пока хозяева спали, украл телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего местного жителя в совершении двух краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант, находясь ночью около жилого дома по улице Украинской, решил похитить какое-либо ценное имущество из чужого жилища. Для этого он зашел в незапертый подъезд и стал дергать дверные ручки в поисках незапертой квартиры.

Найдя подходящее жилище, он беспрепятственно проник в помещение. Воспользовавшись тем, что проживающие в квартире лица спали, он прошел в зал, где увидел мобильный телефон, который положил в карман куртки, после чего покинул квартиру.

В дальнейшем похищенным имуществом распорядился им по своему усмотрению.

После хищения сотового телефона злоумышленник, будучи у себя дома, предположил, что у собственника гаджета могут быть банковские счета, к которым привязан абонентский номер. Он достал из похищенного аппарата сим-карту и переставил её в свой телефон. Таким способом получил доступ к банковскому счету с помощью услуги мобильный банк и произвел операции по списанию денежных средств для последующего их использования в своих целях.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.