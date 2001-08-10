Владелец сахалинских компаний отправил контрабандой за границу более трех тысяч тонн крабов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде более 3 тысяч тонн живого краба общей рыночной стоимостью 2,6 млрд. рублей, а также уклонении от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 млн. рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника организованной группы, совершившей незаконное перемещение из России в Японию, Республику Корея и Китайскую Народную Республику живого краба общим весом 3 391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 млрд. рублей, а также уклонение от уплаты таможенных платежей в размере 9,2 млн. рублей.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 226 УК РФ (контрабанда организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере) и ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение организованной группой от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).
Как установлено следствием, под руководством фактического собственника трех крупных предприятий Сахалинской области, являющегося организатором преступления, а также с участием иных членов организованной группы с 2014 г. по 2019 г. осуществлен ряд контрабандных поставок стратегически важных ресурсов за границу в соседние государства.
При вывозе краб декларировался к поставке подконтрольным организатору преступлений и зарегистрированным в Панаме, Гонконге, и на Маршалловых Островах иностранным компаниям по одной цене, а в действительности отгружался по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании в органах Сахалинской, Находкинской, Владивостокской таможен.
Разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах офшоров, использовалась соучастниками преступлений по своему усмотрению.
Расследование основного уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы продолжается.
В качестве обеспечительных мер подвергнуто аресту имущество членов организованной группы на сумму более 8 млрд. руб., 9,2 млн. руб. возмещено добровольно обвиняемым в ходе расследования.
Уголовное дело будет рассмотрено Фрунзенским районным судом г. Владивостока.
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