Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2021
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11:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске рейсовый автобус попал в аварию

В Южно-Сахалинске рейсовый автобус попал в аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 8 декабря на улице Ленина в районе спиртзавода в Южно-Сахалинске водитель рейсового автобуса №10, при перестроении столкнулся с автомобилем Subaru Forester, после чего водитель Subaru Forester выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Land Cruiser Prado, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
 
В результате ДТП водители Land Cruiser Prado и Subaru Forester получили травмы.
 
На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка.

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