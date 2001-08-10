Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2021
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09:46, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске пассажирский автобус наехал на пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске 07 декабря в 11 часов 05 минут 47-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, в районе дома № 8 по улице Морской, по предварительным данным отъезжая от автобусной остановки, сбил женщину, которая, в нарушение ПДД РФ двигалась по краю проезжей части во встречном направлении, расскаазли ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 67-летняя женщина получила травмы.

По данному факту проводится проверка.

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