Больше двух миллионов отдала мошенникам жительница Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 декабря в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 65-летней местной жительницы. Неустановленное лицо, путем обмана, похитило принадлежащие заявительнице денежные средства в сумме 2 миллиона 240 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье УМВД РФ по Сахалинской области.

2 декабря женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Звонившая сообщила о том, что со счетом заявительницы происходят подозрительные действия, для того чтобы их прекратить, необходимо обналичить денежные средства, имеющиеся на счету и перевести их на резервный счет для сохранности, что заявительница и сделала. Потерпевшая пошла в банк, обналичила деньги с вкладов и перевела их на указанный неизвестной номер счета.

По части 4 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данным противоправным деяниям.