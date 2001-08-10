Житель Невельска пошел с чужой кредиткой за спиртным и уехал в Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию поступило заявление от 37-летнего гражданина о хищении денежных средств с карты его сожительницы в сумме 13 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 32-летнего жителя города Невельска, ранее неоднократно судимого.

Как выяснилось, потерпевшая приехала в гости к знакомым в Невельск. Когда в ходе застолья закончилось спиртное, кто-то из гостей предложил сходить в магазин, а потерпевшая предложила расплатиться за покупки ее картой. На предложение и откликнулся подозреваемый. Девушка дала ему кредитку и сообщила пин-код от неё.

Злоумышленник же дошел до банкомата, снял со счета потерпевшей 13 тысяч рублей и уехал в Южно-Сахалинск, где потратил деньги по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.