Житель Бурятии в Южно-Сахалинске обокрал заснувшего собутыльника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца республики Бурятия. Мужчина обвиняется в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что гражданин прибыл на территорию Сахалинской области для заработков в августе 2019 года. Спустя какое-то время он нашел работу, занявшись строительством частного дома.
Коллега познакомил его с одним мужчиной, в компании которого он решил употребить алкогольные напитки в районе одного дома на улице Автомобильной.
В ходе совместного распития фигурант обратил внимание на сотовый телефон нового знакомого. Когда последний уснул, злоумышленник, воспользовавшись сложившейся ситуацией, похитил принадлежащий потерпевшему гаджет, причинив таким образом ему значительный ущерб.
Завладев похищенным, обвиняемый с места совершения преступления скрылся, распорядившись телефоном по своему усмотрению.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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