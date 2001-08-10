Сахалинка села пьяной за руль и улетела в овраг, едва не угробив бывшего мужа с товарищем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что привело к приченению тяжкого вреда здоровью пассажиров, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в июне указанная гражданка употребляла алкогольные напитки в компании бывшего супруга и его приятеля. Когда алкоголь закончился, они решили съездить за ним в магазин.

Обвиняемая, управляя в нарушение ПДД РФ автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, имея при этом в салоне двоих не пристёгнутых ремнями безопасности пассажиров, двигалась с запада на восток по автодороге местного значения в Холмском районе.

На участке указанной автодороги, расположенном в 100 метрах к северу от 84 километра + 70 метров автодороги сообщением «Южно-Сахалинск – Холмск», женщина отвлеклась от управления, в результате чего выехала за пределы проезжей части, совершив опрокидывание автомобиля в правый по ходу движения овраг.

В результате ДТП оба пассажира получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

После ДТП гражданка вызвала скорую медицинскую помощь и другие экстренные службы.

По прибытию сотрудников ДПС гражданке было предложено пройти освидетельствование, по результатам которого у нее было установлено состояние алкогольного опьянения, с чем она согласилась, не оспаривая результаты.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.