Эвакуация экипажа судна, севшего на мель у берегов Сахалина, прошла успешно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 14.26 (сах) эвакуация экипажа с судна «XING YUAN» успешно завершилась. Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра. Специалисты готовятся к осмотру судна, а также к установке боновых заграждений. В настоящее время разлива топлива не наблюдается, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Напомним, 6 декабря в 16.02 (сах) через «систему 112» поступило сообщение, что в районе набережной г. Холмска (Татарский пролив) село на мель судно сухогруз "Xing Yuan". На месте происшествия находится начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области и группа спасателей ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве 6 человек и 3 единиц техники.