Житель Холмска украл лодочный мотор и обчистил дачный домик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что в середине сентября в утренний час фигурант находился в селе Зырянское на берегу моря. Неподалеку он заметил лодку с установленным на ней лодочным мотором. Тогда он решил похитить мотор, чтобы его в дальнейшем продать, поскольку у него тяжелое материальное положение, ввиду отсутствия постоянного источника заработка. Он огляделся по сторонам и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, подошел к лодке, снял с неё мотор стоимостью 60 тысяч рублей и поспешил его спрятать.

Далее он обратил внимание на дачный участок и подумал, что там тоже могут находиться какие-либо ценные вещи, которые он сможет похитить, а затем продать. Фигурант незаконно проник на огороженную территорию, откуда похитил два рыбацких костюма. В сарае он нашел радиоприемник и компрессор, которые также забрал с собой.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.