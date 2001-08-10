Сахалинец украл мотоцикл, уговорив знакомого перевезти железного коня на его машине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце ноября в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 27-летней местной жительницы. Гражданка сообщила о том, что 22 ноября в вечернее время у нее был украден мотоцикл. Стоимость ущерба составила 25 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель областного центра.

Как выяснилось, указанный молодой человек приметил припаркованный мотоцикл и решил похитить его. Он обратился за помощью к знакомому, чтобы тот помог ему перевести транспорт на своём вместительном автомобиле. Гражданин оказал ему в этом содействие, пребывая в неведении касаемо противоправных намерений злоумышленника.

Подозреваемый поместил украденный мотоцикл в подвальное помещение дома. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело