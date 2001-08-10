Житель Углегорска нашел кошелек с картами и шопился до тех пор, пока не закончились деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Углегорска, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 9 октября 2021 года фигурант поехал на городской рынок за покупками. Проходя мимо торговых прилавков, на земле он увидел кошелек. Осмотревшись, обвиняемый подобрал его и обнаружил в нем двухтысячную купюру. Кроме того, там же находились две банковские карты. Мужчина забрал их себе и пошел дальше за покупками по магазинам, где расплачивался одной из найденных карт до тех пор, пока средства на счете не закончились. После он решил избавиться от кошелька и карт, выкинув их в реку. В этот же день он был задержан сотрудниками полиции. Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.