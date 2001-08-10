На Сахалине водителю дали по голове и отобрали сумку с валютой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 декабря в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило сообщение о нападении на мужчину около магазина, расположенного на улице Советской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Неизвестный проник в автомобиль и с применением твёрдого тупого предмета, используемого в качестве оружия, нанёс несколько ударов по голове потерпевшего. Также налётчик похитил у него сумку с денежными средствами, в том числе с валютой (йены, доллары, рубли). С похищенным имуществом злоумышленник скрылся.

Незамедлительно на розыск подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления был ориентирован личный состав полиции, по тревоге подняты наружные службы.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами полиции Холмска установили личность подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 39-летний местный житель, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Похищенные деньги изъяты в полном объёме.

Гражданин был задержан и водворён в ИВС. Впоследствии по судебному решению в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.