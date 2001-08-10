Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благовещенский городской суд вынесет приговор руководителю одного из обществ с ограниченной ответственностью. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает ИА "Порт Амур".

Информационное агентство, ссылаясь на прокуратуру Амурской области, рассказывает, что данное предприятие занимается добычей и переработкой драгоценных и редких металлов, угля. Установлено, что глава компании использовал хитроумную схему с "фирмами-однодневками". И в итоге уклонился от уплаты налогов на сумму более 138 миллионов рублей.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия бизнесмен полностью погасил сумму, неуплаченную в бюджет. Тем не менее, за содеянное он ответит по закону. руководитель компании рискует лишиться свободы на срок до шести лет.