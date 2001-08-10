Медведь, задравший собаку, застрелен на Кунашире
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь с 5 на 6 декабря в поселок Лагунное на Кунашире забрел медведь и задрал бродячую собаку, пишет astv.ru. Как сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, информация о выходе медведя в поселок Лагунное поступила в Южно-Курильское лесничество из ЕДДС около часа ночи 6 декабря.
- Оперативная группа лесничества выдвинулась на место, - рассказал заместитель руководителя агентства Данила Дударев. - Был обнаружен крупный медведь, который задавил собаку во дворе котельной. Решение было принято быстро. Медведь ликвидирован. Зверю около 8 лет, его вес порядка 400 кг. На Сахалине большинство медведей уже ушли в берлоги или находятся рядом с ними, на Кунашире, как известно, медведи залегают в берлоги позже, в декабре. Да и погода не позволяет им этого сделать, идут дожди. Медведь не был истощен, однако все же вышел в населённый пункт и был отстрелян в связи с угрозой жизни и здоровью людей.
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