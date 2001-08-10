Тихоокеанское
информационное агентство
6 Декабря 2021
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10:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове пенсионер на "Кроуне" сбил женщину на пешеходном переходе

В Корсакове пенсионер на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 3 декаюря 66-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Кроун", двигался по улице Флотской в Корсакове. В районе дома № 21 не уступил дорогу и совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 45-летняя сахалинка получила травмы.

По данному факту проводится проверка.

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