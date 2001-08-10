Сахалинец на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 4 декабря 31-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Тойота Чайзер", двигался в восточном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск. В районе 25 километра, совершил наезд на мужчину, который, по предварительным данным, находился на проезжей части без цели ее перехода, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Пешеход был одет в одежду темных тонов без использования световозвращающих элементов.

В результате ДТП 29-летний мужчина получил травмы.

По данному факту проводится проверка.