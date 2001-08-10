Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2021
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16:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителей подтопленного дома села Чехов обеспечили газовыми плитами и баллонами

Жителей подтопленного дома села Чехов обеспечили газовыми плитами и баллонами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Чехов Холмского района продолжаются работы по устранению подтопа, произошедшего в результате проливных дождей. Уже полностью отведена вода с помещения сельского Дома культуры, сейчас там ведутся работы по уборке помещения. Сейчас силы и техника управления по делам ГО и ЧС Холмского городского округа работает возле дома № 35 по улице Ленина. Здесь оказался подтопленным подвальное помещение дома. Чтобы избежать короткое замыкание было принято решение обесточить электрощит, расположенный в подвале, рассказали ТИА "Острова" в МАУ ТРК "Холмск"..

Как только стало известно, что жители дома остались без электроэнергии, по поручению мэра округа Дмитрия Любчинова сегодня днем жильцам дома были доставлены газовые плиты и баллоны.  Вице-мэр округа Наталья Белоцерковская вместе с волонтерами  #МыВместе доставили в каждую квартиру необходимый набор. Жильцы не скрывали слов благодарности за оказанное внимание, подметив, что такое внимание им оказывается впервые. К слову сказать не остались без внимания и медицинские работники поликлинического отделения, которое расположено на первом этаже этого дома. Людям в белых халатах вручили коробку продуктовых наборов.

Сейчас в селе Чехове продолжаются работы по ликвидации подтопления в жилом доме и восстановлении электроснабжения.

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