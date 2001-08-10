Сахалинка прогулялась с чужой кредиткой по магазинам, а потом ее выкинула

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемая в день совершения преступления находилась во дворе многоквартирного дома, в котором она проживает. Там женщина встретила двух несовершеннолетних соседских девочек, которые сообщили ей, что нашли на улице банковскую карту и предложили ей ее забрать. Фигурантка согласилась. После того, как она получила кредитку, обвиняемая сразу же направилась в магазин, где приобрела с ее помощью продукты питания, а также сладости девочкам.

Убедившись, что на счету банковской карты имеются денежные средства, злоумышленница продолжила совершать покупки в различных магазинах города Таким образом злоумышленница успела похитить с данной банковской карты около 10 тысяч рублей. После, решив избавиться от улик, она выбросила кредитку.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.