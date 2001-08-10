Молодой сахалинец продавал уголь, которого не было

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Анивскому городскому кругу поступило заявление 40-летнего жителя Анивского района о хищении у него денег путем обмана, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Выяснилось, что в ноябре заявитель перевёл в качестве предоплаты денежные средства за доставку ему угля. После чего продавец перестал выходить с ним на связь.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к мошенничеству. Как выяснилось, 19-летний молодой человек, проживающий в селе Дальнее, решил незаконно исправить своё материальное положение. Он разметил объявление в сети Интернет о продаже угля, которого у него на самом деле н было, с условием предоставления предоплаты. Данное предложение заинтересовало потерпевшего, который связался по указанным контактам и, достигнув договорённости, осуществил перевод средств.

Возбуждено уголовное дело.