Ранее судимый 16-летний сахалинец попался на серии краж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по городскому округу "Долински" поступило заявление от представителя магазина, специализирующегося на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, о краже имущества. На одной из торговых точек были похищены два планшетных компьютера. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Спустя 10 дней из этого же магазина был похищен еще один планшетный компьютер, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к указанным хищениям. Им оказался ранее судимый 16-летний гражданин.
Стало известно, что одно устройство он продал случайному прохожему на улице, второе – незнакомцу через сервис объявлений в сети Интернет, а третий сдал в ломбард, откуда аппарат был изъят сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража. В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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