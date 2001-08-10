Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2021
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12:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двух жителей Камчатки осудят за избиение полицейских

Двух жителей Камчатки осудят за избиение полицейских

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За избиение полицейских будут судить двух жителей столицы Камчатки. Один - сломал нос, другой - ударил стража порядка по лицу, сообщает ТК "41 регион".

В суде ждут 37-ми и 46-летнего жителей краевой столицы. Мужчины применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, доставлявших нарушителей в отделение для привлечения к ответственности. Один из них ударил сотрудницу полиции по лицу, а другой, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, сломал правоохранителю нос.

Уголовные дела направлены в городской суд для рассмотрения по существу.

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