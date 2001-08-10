Сахалинец не заплатил вовремя штраф и теперь год будет выходить из дома только в разрешенное время
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Нежелание оплачивать назначенный судом уголовный штраф, привело сахалинца к ограничению свободы сроком на один год, рассказали ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.
Мужчина, осужденный за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, подвергнут наказанию в виде уголовного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Согласно закону, данный штраф нарушитель должен был оплатить в течении 30 дней со дня вступления приговора в законную силу, однако молодой человек решение суда в указанный срок не исполнил.
В связи с этим судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Сахалинской области, составил представление в суд о замене уголовного штрафа другим видом наказания. Суд, рассмотрев представление, удовлетворил его и назначил должнику 1 год ограничения свободы.
Теперь в течение года за передвижением мужчины будут наблюдать сотрудники УФСИН России по Сахалинской области. Нарушителю запрещается покидать пределы города, посещать места массового скопления людей, общегородские праздники и мероприятия и выходить из дома вне установленного времени.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять судебные решения во избежание подобных последствий.
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