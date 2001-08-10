15 населенных пунктов остались без света - циклон не спешит покидать Сахалинскую область
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
02 декабря 2021 года в связи с прохождением на территории Сахалинской области циклона в превентивных целях, в Татарском проливе ограничено движение паромов по маршруту «Холмск – Ванино» до улучшения метеоусловий. А также в связи с ограниченной видимостью закрыто движение для всех видов автотранспортных средств, за исключением высокопроходимой техники дежурных служб для проведения АВР на - 4 участках автомобильных дорог: пгт. Тымовское - г.Оха, г. Углегорск – с. Орлово, пгт. Шахтерск – с. Бошняково, пгт. Тымовское - г. Александровск-Сахалинский. Отменено 6 автобусных рейсов. Проезд будет возобновлен по улучшению дорожных условий, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
В результате действия комплекса неблагоприятных метеоусловий, произошли повреждения на линиях электропередач до 10 кВ. Без электроэнергии остаются 15 н.п. Все СЗО запитаны от резервных источников питания. Также поступила информация о том, что в г. Оха по ул. 60 лет СССР в результате прохождения циклона произошло повреждение кровли на ТЦ «Калинка», ориентировочная площадь 100 м2, пострадавших нет. На работу ТЦ «Калинка» данное происшествие не повлияло.
Для ликвидации возможных аварий и снежных заносов на территории области сформировано 111 бригад в составе 244 человека и 151 ед. техники. В готовности к применению 23 подвижных пункта обогрева, вместимостью 402 чел., и 45 стационарных пунктов обогрева, вместимостью 2531 чел.
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