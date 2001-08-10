На Сахалине пенсионерка помогала бомжу, пока тот не обокрал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 65-летнего местного жителя о том, что у его пожилой матери 1936 года рождения из квартиры был похищен телевизор, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 50-летний ранее судимый местный житель. Выяснилось, что пенсионерка по доброте иногда помогала мужчине, так как тот находился в сложном социальном положении и не имел постоянного места жительства. В свою очередь, подозреваемый иногда помогал женщине по хозяйству. В связи со сложившимися между ними доверительными отношениями, у мужчины был свободный доступ в квартиру потерпевшей.

В один из дней подозреваемый пришел к потерпевшей и, так как входная дверь была не заперта, зашел внутрь. Обнаружив, что пенсионерка спит, злоумышленник прошел на кухню, откуда впоследствии похитил вышеуказанный телевизор и продукты питания. Позже, подозреваемый продал технику, а на вырученные деньги приобрел спиртное и сигареты.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело