Три несовершеннолетних сахалинца украли из деткой коляски кредитку и пошли с ней по магазинам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 27-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитили банковскую карту и путем покупок в магазинах города успели потратить с неё до блокировки более 5 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску были установлены причастны к данному деянию граждане. Ими оказались трое жителей областного центра, одному из которых 16, а остальным по 17 лет. Как оказалось, подростки зашли в подъезд, где увидели детскую коляску. В ней имелось несколько карманов и молодые люди решили осмотреть их на предмет чего-либо ценного. В одном из них потерпевшая и забыла свою банковскую карту. Похитив кредитку, подростки пошли в магазины, где расплачивались за покупки похищенной картой, оборудованной системой бесконтактной оплаты.

По пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с банковского счета, возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.