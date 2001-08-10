Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2021
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14:30, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пациент пришел на прием к врачу и обокрал ее

На Сахалине пациент пришел на прием к врачу и обокрал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от 37-летней сотрудницы одного из местных медицинских учреждений. Женщина сообщила, что при неизвестных ей обстоятельствах с её банковской карты было похищено 8 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что молодой человек пришел в учреждение на прием и пока врач отвлеклась, зашел в кабинет и незаметно забрал ее телефон. Пароль на гаджете отсутствовал, поэтому ему не составило труда через совершить перевод на свой счет на максимальную сумму 8 тысяч рублей. В последствии молодой человек пояснил, что после кражи денег со счета спрятал гаджет, но его кто-то забрал.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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