Сахалинец вернулся в магазин, откуда ранее украл колонку, и попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от представителя магазина, специализирующегося на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники о краже имущества. Работниками была проведена внутренняя проверка, в ходе которой обнаружена пропажа портативной колонки стоимостью около 15 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что кража была совершена 14 ноября неизвестным молодым человеком. Позже, 28 ноября, указанный гражданин снова вернулся в этот же магазин. Работники его узнали и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители доставили злоумышленника в городское управление МВД. Как выяснилось, 25-летний гражданин после совершения кражи колонки, спустя три дня пришел в данный магазин, откуда на этот раз похитил молоток. Украденное имущество он использовал в личных нуждах. Похищенное изъято в полном объеме.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.