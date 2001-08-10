Сотрудник лесничества в Поронайске пойман на взятке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области, была пресечена противоправная деятельность одного из должностных лиц Поронайского лесничества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2021 года получил от директора одного из предприятий взятку в виде денег в сумме 100 тысяч рублей за подписание акта приема-сдачи работ по содействию естественному лесовосстановлению главных лесных древесных пород.

Сотрудниками УЭБиПК УМВД области гражданин был задержан на месте с поличным.

По материалам, задокументированным оперативниками УЭБиПК, Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

В отношении мужчины по судебному решению избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.