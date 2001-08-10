Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2021
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3 декабря в Охинском и Ногликском районах ожидается снег, ветер усилится до 27 метров в секунду
14:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

3 декабря в Охинском и Ногликском районах ожидается снег, ветер усилится до 27 метров в секунду

3 декабря в Охинском и Ногликском районах ожидается снег, ветер усилится до 27 метров в секунду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 декабря 2021 года на территории Охинского и Ногликского районов прогнозируется умеренный снег, усиление ветра до 22-27 м/с, рассказали ТИА "Острова" в ргиональном МЧС.

Также, ночью и днем 03 декабря 2021 на территории Северо-Курильского района прогнозируется усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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