Слишком волновался: автоинспекторы в Южно-Сахалинске нашли у водителя масло каннабиса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 ноября 2021 года, экипажем ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе дома № 100 проспекта Победы, в городе Южно-Сахалинске, был остановлен автомобиль японского производства, под управлением гражданина 1976 года рождения, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинскоф области.

При проверке документов, водитель вел себя взволнованно, на вопросы сотрудников ДПС отвечал нервно. В связи с чем, было принято решение провести личный досмотр и досмотр транспортного средства.

При личном досмотре водителя, в кармане его брюк были обнаружены два свертка, предположительно с наркотическим веществом. При досмотре транспортного средства, в сумке была обнаружена тарелка с налетом бурого цвета и небольшая пластиковая бутылка.

Обнаруженные свертки, тарелка и бутылка были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно ее результатам, представленные на исследование вещества оказались наркотическим средством - масло каннабиса (гашишное масло), общая масса которого составила 0,56 грамма.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.