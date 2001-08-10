Пять волонтеров на снегоходах ищут мужчину на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером во вторник, 30 ноября в районе села Воямполка Тигильского района пропал водитель снегохода. Поиски ведут полиция и добровольцы, передает ИА "Кам 24".

- С места отдыха из жилого балка, расположенного в устье реки, на снегоходе марки "Буран" убыл в неизвестном направлении гражданин 1996 года рождения, - сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе краевого управления МВД. - Ориентированы наружные наряды. В поисках задействовано пять волонтеров на пяти снегоходах.

В полиции отметили, что к поисковым работам должны присоединиться спасатели. Поиски осложняются погодными условиями – на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.