Тихоокеанское
информационное агентство
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11:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пять волонтеров на снегоходах ищут мужчину на "Буране", пропавшего на Камчатке

Пять волонтеров на снегоходах ищут мужчину на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером во вторник, 30 ноября в районе села Воямполка Тигильского района пропал водитель снегохода. Поиски ведут полиция и добровольцы, передает ИА "Кам 24".

- С места отдыха из жилого балка, расположенного в устье реки, на снегоходе марки "Буран" убыл в неизвестном направлении гражданин 1996 года рождения, - сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе краевого управления МВД. - Ориентированы наружные наряды. В поисках задействовано пять волонтеров на пяти снегоходах.

В полиции отметили, что к поисковым работам должны присоединиться спасатели. Поиски осложняются погодными условиями – на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.

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