Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2021
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10:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец на "Лексусе" снес дорожного рабочего

Сахалинец на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 1 деккабря 41-летний водитель, управляя автомобилем «Lexus LS460», двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Оха. В районе 28 километра не справился с управлением, допустил боковой занос и совершил наезд работника дорожной организации, который двигался по обочине во встречном направлении, осуществляя дорожные работы, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 45-летний мужчина получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

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