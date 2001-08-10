Сахалинец украл с витрины планшет и продал его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 32-летнего местного жителя о том, что из магазина цифровой техники, где он работает, неизвестный похитил планшетный компьютер стоимостью 12 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого, которым оказался один из местных жителей.

Выяснилось, что молодой человек, находясь в торговом зале указанного магазина, обратил внимание на расположенный на витрине планшетный компьютер и решил его похитить. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник схватил устройство и, спрятав его под куртку, покинул магазин. Позже, он разместил объявление о продаже похищенного устройства в сети Интернет. Спустя время с ним связался неизвестный мужчина, который, впоследствии, купил данный гаджет.