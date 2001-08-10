Сахалинец пришел на день рождения и украл телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в скраже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигуранта пригласил товарищ на празднование своего дня рождения. В квартире находилась большая компания.

Фигурант решил воспользоваться данным обстоятельством и похитить сотовый телефон, принадлежащий одной из гостей. Он незаметно для всех достал из кармана одежды потерпевшей дорогостоящий аппарат, после чего ушел домой.

По пути следования домой он отключил похищенный гаджет, извлек из него сим-карту, которую выбросил на улице. На следующий день он продал украденное прохожему за 2000 рублей, а вырученные с продажи денежные средства он потратил.