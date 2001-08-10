Сахалинец украл цепочку с кулоном и продал первому встречному

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи золотой цепочки с кулоном стоимостью 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый в день совершения преступления находился в гостях у потерпевшего, где в компании с ним и еще одним мужчиной употреблял спиртное. В какой-то момент фигурант обратил внимание, что над кухонным столом на крючке висит цепочка с кулоном. Он взял ее в руки и начал разглядывать, после чего вернул на место. В ходе разговора потерпевший пояснил, что украшение выполнено из золота. Спустя какое-то время, потерпевший попросил гостей уйти, так как домой вернулась его мама. Хозяин квартиры вместе с другим мужчиной направились в прихожую, а обвиняемый задержался на кухне. Он схватил украшение и спрятал в карман, после чего тоже вышел в коридор и начал одеваться. После того, как злоумышленник покинул жилище, он направился на автобусную остановку, откуда уехал в район проспекта Мира, где продал похищенную цепочку с кулоном неизвестному мужчине за 10 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.