Сахалинка, выгораживая мужа, велела сыну сжечь автомобиль, на котором сбили человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 ноября вечером в дежурную часть отдела МВД России по городскому округу Александровск-Сахалинский район поступило сообщение о том, что на улице Кирова, около бывшей оптово-торговой базы, произошло ДТП с пострадавшим, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Пешеход – 59-летний гражданин был доставлен в реанимационное отделение ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

В ходе проведенной проверки было установлено, что 27 ноября примерно в 20 часов 40 минут в городе Александровск-Сахалинском на улице Кирова, в районе пересечения с улицей Герцена, неизвестный, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на вышеуказанного мужчину. Последний, предположительно, двигался по краю проезжей части при наличии тротуара. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения мероприятий, направленных на установление транспортного средства и водителя, причастного к дорожно-транспортному происшествию, осуществлялись проверки автомастерских, дворовых территорий и гаражных массивов, просмотрены камеры видеонаблюдения.

В дальнейшем по сообщению неравнодушных граждан сотрудниками ГИБДД, в районе третьего километра автомобильной дороги Арково – Мгачи в лесном массиве, был обнаружен сгоревший автомобиль без государственных регистрационных знаков с характерными механическими повреждениями.

При проверке данного транспортного средства по номеру кузова стал известен его собственник и государственный регистрационный знак. Выяснилось, что иномарка принадлежит одной местной жительнице. Женщина при опросе пояснила, что свой автомобиль последний раз видела несколько дней назад и о ДТП с его участием ей ничего неизвестно, как и супругу.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опровергли слова гражданки и её родственников, получив подтверждение, что к ДТП причастен её 48-летний муж. По предварительной версии, с целью сокрытия следов случившегося с иномарки был снят регистрационный знак и сожжен автомобиль сыном владелицы с её согласия.

Следственным отделом ОМВД по городскому округу Александровск-Сахалинский район возбуждено уголовное дело. Гражданин был задержан и признался в содеянном.

Сотрудники уголовного розыска и районного отдела МВД выражают благодарность отзывчивым гражданам за помощь в раскрытии преступления.