Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2021
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14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка, выгораживая мужа, велела сыну сжечь автомобиль, на котором сбили человека

Сахалинка, выгораживая мужа, велела сыну сжечь автомобиль, на котором сбили человека

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 ноября вечером в дежурную часть отдела МВД России по городскому округу Александровск-Сахалинский район поступило сообщение о том, что на улице Кирова, около бывшей оптово-торговой базы, произошло ДТП с пострадавшим, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области. 

Пешеход – 59-летний гражданин был доставлен в реанимационное отделение ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

В ходе проведенной проверки было установлено, что 27 ноября примерно в 20 часов 40 минут в городе Александровск-Сахалинском на улице Кирова, в районе пересечения с улицей Герцена, неизвестный, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на вышеуказанного мужчину. Последний, предположительно, двигался по краю проезжей части при наличии тротуара. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения мероприятий, направленных на установление транспортного средства и водителя, причастного к дорожно-транспортному происшествию, осуществлялись проверки автомастерских, дворовых территорий и гаражных массивов, просмотрены камеры видеонаблюдения.

В дальнейшем по сообщению неравнодушных граждан сотрудниками ГИБДД, в районе третьего километра автомобильной дороги Арково – Мгачи в лесном массиве, был обнаружен сгоревший автомобиль без государственных регистрационных знаков с характерными механическими повреждениями.

При проверке данного транспортного средства по номеру кузова стал известен его собственник и государственный регистрационный знак. Выяснилось, что иномарка принадлежит одной местной жительнице. Женщина при опросе пояснила, что свой автомобиль последний раз видела несколько дней назад и о ДТП с его участием ей ничего неизвестно, как и супругу.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опровергли слова гражданки и её родственников, получив подтверждение, что к ДТП причастен её 48-летний муж. По предварительной версии, с целью сокрытия следов случившегося с иномарки был снят регистрационный знак и сожжен автомобиль сыном владелицы с её согласия. 

Следственным отделом ОМВД по городскому округу Александровск-Сахалинский район возбуждено уголовное дело. Гражданин был задержан и признался в содеянном.

Сотрудники уголовного розыска и районного отдела МВД выражают благодарность отзывчивым гражданам за помощь в раскрытии преступления.

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