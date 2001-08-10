Сахалинец отказался пить со знакомым и получил удар ножом в живот

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовский районный суд вынес приговор по уголовному делу по обвинению 45-летнего местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Судом установлено, что 12 августа 2021 г. подсудимый, находясь в квартире знакомого, который отказался совместно с ним распивать спиртное, в ходе словесной ссоры, перешедшей в обоюдную драку, умышленно нанес кухонным ножом проникающий удар в область живота потерпевшего, причинив тяжкие телесные повреждения.

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, приговорил подсудимого к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.