Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2021
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11:09, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель без прав вылетел в кювет, пассажир получил травмы

На Сахалине водитель без прав вылетел в кювет, пассажир получил травмы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30-летний водитель, не имея права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем «Тойота Ноах», двигался в южном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха». В районе 635 километра, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП, 39-летний пассажир получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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