Сахалинец решил купить трактор и перевел мошенникам 58 тысяч рублей предоплаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу обратился 29-летний житель села Шебунино, который сообщил, что в сети Интернет нашел объявление о продаже трактора, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе разговора он договорился с продавцом о встрече в Южно-Сахалинске. Чуть позже продавец перезвонил и сообщил, что он сам приедет к заявителю и попросил перевести ему 8 тысяч рублей, что заявитель и сделал. Через некоторое время продавец снова перезвонил и сообщил, что он приехать не может по причине поломки транспорта.

Спустя ещё четыре дня продавец позвонил и сообщил, что уже в пути и попросил перевести 50 тысяч рублей в качестве предоплаты. После перевода продавец так и не приехал, а все номера, с которых звонил, стали недоступны.