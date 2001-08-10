За шоппинг с найденной кредиткой сахалинец пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 21-летнего местного жителя в совершении кражи с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

Установлено, что фигурант, находясь 10 августа на улице Карла-Маркса, нашел на пешеходной дорожке банковскую карту. Взяв ее и предположив, что на счету могут находиться денежные средства, он решил похитить их.

В этот же день молодой человек с помощью функции бесконтактной оплаты совершил четыре покупки.

Тем самым гражданин из корыстных побуждений тайно похитил с банковского счета денежные средства, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.