Электрик на Сахалине украл грузовик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый подрабатывал какое-то время электриком в одном из автокомплексов в Южно-Сахалинске. Находясь там, фигурант заметил, что за территорией предприятия стоит грузовик. Пообщавшись с директором автокомплекса, мужчина узнал, что машина находится там уже долгое время без присмотра. Тогда обвиняемый решил похитить данный автомобиль. Так как у его знакомого был такой же грузовик, он планировал использовать детали с похищенного транспорта для установки на машину товарища. В один из дней злоумышленник попросил того самого знакомого помочь отбуксировать транспорт. Не подозревая о том, что грузовик не принадлежит фигуранту, мужчина согласился. В один из дней при помощи троса они зацепили данный автомобиль и увезли его на территорию принадлежащего злоумышленнику дачного участка в п. Елочки.

Таким образом, фигурант похитил указанный транспорт, причинив его владельцу ущерб в размере 600 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу.