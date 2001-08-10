Курильчанка обворовывала знакомую и тратила деньги на онлайн-казино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой в краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемая ранее уже была осуждена Усть-Большерецким судом Камчатского края за экономическое преступление. В связи с этим все ее банковские счета, а также кредитки были арестованы. Кроме того, по решению судебных приставов удерживалось 50 процентов ее заработной платы на погашение причинённого ею ущерба, а также присуждённого ей штрафа. Поэтому фигурантка обратилась к своей соседке и попросила ее оформить на свое имя банковскую карту, чтобы обвиняемая могла получать заработную плату в полном объеме на нее. Женщина согласилась и выполнила просьбу знакомой.

Далее, обвиняемая установила на телефоне приложение мобильного банка и привязала кредитку к своему номеру. Имея доступ через данное приложение к счетам соседки, фигурантка обратила внимание, что женщине периодически на один из них поступают некие выплаты. Заметив это, злоумышленница решила похитить часть денег знакомой и перевела их на свой счет. Воспользовавшись тем, что потерпевшая не заметила пропажу денежных средств, фигурантка продолжила совершать переводы.

Всего за период с 26 декабря по 28 июня обвиняемая похитила со счета знакомой около 130 тысяч рублей. Только за первую неделю злоумышленница перевела себе 100 тысяч рублей. Все похищенные деньги фигурантка тратила на ставки в онлайн-казино.