В Южно-Сахалинске 32-летняя иностранка пыталась прикинуться 20-летней россиянкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 20-летняя гражданка для замены паспорта в связи с истечением срока действия документа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что под ее именем в областном центре проживает 32-летняя гражданка.

Участковые выяснили, что с 2019 года по настоящее время уроженка другого государства использовала в личных целях подложный паспорт с чужими данными, который приобрела в Холмском районе.

Ввиду того, что в действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, отделом дознания было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся действия, направленные на установление лиц, причастных к подделке документов.