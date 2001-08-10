Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2021
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Руководитель регионального следственного управления встретится с сахалинцами
11:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине живым нашли подростка, пропавшего 26 ноября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (с местом дислокации в г. Невельск) продолжается проведение процессуальной проверки по факту безвестного отсутствия 16-летнего юноши,  который днем 26 ноября 2021 года  ушел из дома по ул. Яна Фабрициуса в г. Невельске и до настоящего времени его место нахождения было не известно, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе проведения проверочных и поисковых мероприятий подросток найден на территории Холмского района. Мальчик передан родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ходе проведения  проверки будут приняты меры профилактического характера.

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