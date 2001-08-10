Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2021
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15:17, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец оставил машину незапертой и остался без имущества

Сахалинец оставил машину незапертой и остался без имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 56-летнего местного жителя о том, что из его автомобиля был похищен рюкзак с его личными вещами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее судимый гражданин. Находясь в районе улицы Курильской, мужчина обнаружил незапертый автомобиль. Воспользовавшись тем, что рядом никого нет, он проник в салон машины. Там он увидел рюкзак, в котором находились документы потерпевшего, его банковские карты, кошелек и два мобильных телефона. Похитив сумку, злоумышленник с места преступления скрылся.

Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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