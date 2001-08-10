Сахалинец забыл телефон в гостях, а хозяйка квартиры решила его продать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении кражи сотового телефона стоимостью около 20 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в день совершения преступления обвиняемая находилась у себя дома и в компании еще одной женщины и знакомого мужчины употребляла спиртное. Когда алкоголь закончился, все направились спать. В какой-то момент фигурантка проснулась и заметила, что знакомого нет в квартире. Тогда она пошла проверить закрыты ли двери. Зайдя на кухню, она обратила внимание на лежащий там сотовый телефон. Разглядев его, она поняла, что устройство принадлежит мужчине, которого уже не было в квартире. В тот момент она решила похитить данный смартфон, чтобы в дальнейшем продать его.

Злоумышленница сняла с устройства чехол, спрятав его в кастрюлю, вынула из телефона сим-карты, защитное стекло и флэш-карту, после чего выкинула их в мусорное ведро за ненадобностью. Само устройство она спрятала в нише, расположенной в коридоре ее квартиры. Впоследствии, смартфон фигурантка продала а деньги потратила.