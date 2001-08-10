Молодой сахалинец попросил у соседа телефон и потратил через мобильный бак все его накопления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 50-летнего местного жителя о том, что с его банковской карты было похищено 76 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний сосед потерпевшего.
Как оказалось, в один из дней молодой человек обратился к заявителю с просьбой дать ему телефон, чтобы позвонить знакомому. Потерпевший ответил согласием, после чего передал устройство подозреваемому. Молодой человек вместе со смартфоном заявителя зашел к себе в квартиру. Он попытался дозвониться до товарища, но тот не брал трубку. В этот момент на телефон пришло смс-уведомление. Тогда молодой человек зашел в раздел сообщений и обнаружил там смс от банка, в котором была указана сумма денег, имеющаяся на счету потерпевшего. Тогда подозреваемый решил похитить данные денежные средства. У злоумышленника был доступ к банковскому приложению на телефоне заявителя, так как ранее он его устанавливал по просьбе мужчины и помнил пароль, который установил для входа в программу.
Сначала злоумышленник перевел около 10 тысяч рублей, потратив их на покупки в компьютерной игре, а после на одном из сайтов приобрел смартфон. Совершив данные действия, молодой человек вернул сотовый телефон потерпевшему.
На следующий день злоумышленник снова попросил у соседа устройство, якобы позвонить. При помощи банковского приложения он снова перевел оставшиеся на счету денежные средства себе, после чего, удалив историю операций, вернул устройство владельцу.
Возбуждено уголовное дело.
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